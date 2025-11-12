Υπόθεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος αγοριού 10 ετών με φερόμενο ως δράστη έναν 51χρονο υπήκοο Αλβανίας αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις αποδίδονται στον κατηγορούμενο για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022, εντός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση περιλαμβάνει καταθέσεις σχολικών και οικογενειακών προσώπων, ψυχολογικές εκτιμήσεις, κοινωνικές εκθέσεις και ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέδειξε σωματικά ευρήματα κακοποίησης.

Οι αποκαλύψεις του παιδιού στο σχολείο

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022, όταν σε σχολική δομή καταγράφηκαν αναφορές για συμπεριφορές, που το παιδί περιέγραφε ως ενοχλητικές και προσβλητικές για τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Ακολούθησαν ενημερωτικά σημειώματα από τη σχολική κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο, τα οποία επισήμαναν περιστατικά τρυφερότητας, που κρίθηκαν ακατάλληλα για τη σχέση ενηλίκου με ανήλικο, προτείνοντας περαιτέρω διερεύνηση από τις Αρχές.

Καταθέσεις και περιγραφόμενα περιστατικά

Στις 29 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2022, ο ανήλικος κατέθεσε ότι υπέστη επαναλαμβανόμενα αγγίγματα στα γεννητικά όργανα σε οικιακό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για περιστατικά κατά τη διάρκεια του μπάνιου, όπου ο ενήλικος έμπαινε μαζί του στη μπανιέρα παρά τη δυσαρέσκειά του.

Ο ανήλικος αναφέρθηκε επίσης σε φιλιά πάνω από τα ρούχα στην ευαίσθητη περιοχή και σε δύο περιστατικά δαγκώματος, τα οποία τοποθέτησε σε μικρότερη ηλικία του.

Αντιφάσεις από το οικογενειακό περιβάλλον

Στην αρχική φάση της διερεύνησης, πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις τρυφερότητας του ενηλίκου προς το παιδί ήταν υπερβολικές και εκτός ορίων, παρουσιάζοντας και φωτογραφικό υλικό.

Σε μεταγενέστερες καταθέσεις, ωστόσο, το ίδιο πρόσωπο ανασκεύασε μεγάλο μέρος των ισχυρισμών του, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει στην ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης, επικαλούμενο την ιατροδικαστική εξέταση. Παρόμοια αναδίπλωση σημειώθηκε και τον Δεκέμβριο του 2022.

Εξέταση από ψυχολόγο

Η ψυχολόγος, που εξέτασε το παιδί, διαπίστωσε ότι διαθέτει επαρκή αντιληπτική ικανότητα για να καταθέσει στο ακροατήριο, με σταθερή βλεμματική επαφή και λόγο, χωρίς ανάγκη ενθάρρυνσης.

Στο υλικό περιλαμβάνονται παιδικά σχέδια, που απεικονίζουν την οπτική του για την καθημερινότητα και περιστατικά κατά τη διάρκεια της υγιεινής, όπου περιέγραψε επίμονη συμμετοχή του ενηλίκου, παρά τις αντιρρήσεις του.

Η ιατροδικαστική γνωμάτευση

Η εξέταση του 2022 δεν διαπίστωσε κακώσεις στα γεννητικά όργανα ή στην περιοχή του πρωκτού. Καταγράφηκαν μόνο παλαιές εκδορές από πτώσεις, χωρίς σύνδεση με τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Το πόρισμα αυτό επικαλέστηκε μέρος της υπεράσπισης ως ένδειξη έλλειψης ιατρικών ενδείξεων σεξουαλικής βλάβης, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η ανάγκη συνεκτίμησης όλων των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι επίμαχες επαφές αφορούσαν πράξεις υγιεινής, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και δεν συνιστούν γενετήσιες πράξεις.

Επιπλέον, επικαλείται την απουσία σωματικών ευρημάτων και τη χρονική συνάφεια των πρώτων αναφορών με εξώδικες ενέργειες σχετικές με αναγνώριση πατρότητας.

Οι πρώτες αποφάσεις της Διακιοσύνης

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου στις 18 Ιουνίου 2025, ο Ανακριτής Πλημμελειοδικών Ρόδου επέβαλε περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης του ανηλίκου σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δικογραφία αποτυπώνει μια υπόθεση με υψηλή κοινωνική και θεσμική βαρύτητα, όπου συνυπάρχουν παιδικοί ισχυρισμοί, σχολικές και κοινωνικές αναφορές, καθώς και ιατροδικαστική εξέταση χωρίς σωματικά ευρήματα κακοποίησης. Η παραπομπή στο δικαστήριο βασίζεται στις ενδείξεις και στην υποχρέωση πλήρους εξέτασης των στοιχείων σε δημόσια συνεδρίαση.

Την υπεράσπιση του κατηγορούμενου έχει αναλάβει η δικηγόρος Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη.