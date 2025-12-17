Αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στον Ισημερινό, στο πλαίσιο μιας «προσωρινής επιχείρησης» κατά της διακίνησης ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίτο. Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στη διμερή στρατηγική ασφαλείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Η άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών πραγματοποιείται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικές ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική από το καλοκαίρι και έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον σκαφών προερχόμενων από τη Βενεζουέλα, επικαλούμενες τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών». Ειδικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρεσβείας, το προσωπικό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετέχει σε «προσωρινή επιχείρηση με την Πολεμική Αεροπορία του Ισημερινού στη Μάντα», στα παράλια του Ειρηνικού. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον αριθμό των στρατιωτών ούτε για τη διάρκεια της αποστολής.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη μετέφεραν «υλικό στρατιωτικής φύσης» και προσγειώθηκαν στη χώρα πριν από λίγες ημέρες. Η επιχείρηση, σύμφωνα με την πρεσβεία, έχει ως στόχο να ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ισημερινού στην αντιμετώπιση των ναρκοτρομοκρατών, βελτιώνοντας τη συλλογή πληροφοριών και την αποτελεσματικότητα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον και το Κίτο υπέγραψαν το 2023 συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Τον Νοέμβριο, το δημοψήφισμα που πρότεινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα για την επαναλειτουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα απέτυχε. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία διατηρούσε βάση στη Μάντα για δέκα χρόνια, έως το 2009.