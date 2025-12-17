Οι πωλήσεις νέων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη έχουν πιάσει αυτές των παραδοσιακών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων και ετοιμάζονται να τις ξεπεράσουν, ενώ οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών εξακολουθούν μεν να καταγράφουν αύξηση, αλλά το συνολικό ποσοστό τους παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα οχήματα.

Νέα στοιχεία από το Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δείχνουν ότι έως και τον Οκτώβριο του 2025, το συνδυασμένο μερίδιο ταξινομήσεων σε νέα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε σε 36,6%, από 46,3% που ήταν την ίδια περίοδο του 2024.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ταυτόχρονα ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως τον Οκτώβριο του 2025, οι πωλήσεις υβριδικών (hybrid-electric) οχημάτων αναλογούσαν στο 34,6% της αγοράς.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκίνητων το ίδιο διάστημα διαμορφωνόταν στο 16,4% όλης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 13,2% που ήταν τον Οκτώβριο του 2024.

Τα υβριδικά

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων (hybrid-electric) στην ΕΕ αυξήθηκαν σε 3.109.362 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Την Ισπανία (με αύξηση 27,1%), τη Γαλλία (με αύξηση 26,3%), τη Γερμανία (με αύξηση 10,3%) και την Ιταλία ( με αύξηση8,9%).

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα να μπουν και στην πρίζα (plug-in-hybrid) συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 819.201 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στις αυξήσεις του όγκου σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία με άνοδο 109,6%, η Ιταλία με άνοδο 76,5% και η Γερμανία με άνοδο 63,4%. Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα αυτά αντιπροσώπευαν το 9,1% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ το πρώτο δεκάμηνο του 2025, από 7% πέρυσι, δείχνουν στοιχεία των κατασκευαστών.

Τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,3%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν υποχωρήσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 32,3%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με μείωση 22,5%, την Ιταλία με μείωση 16,9% και την Ισπανία με μείωση 13,7%. Με 2.459.151 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27,4% από 34% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,5%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,2% για τον Οκτώβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Οκτωβρίου 2025 έδειξε μείωση 14,3% για τη βενζίνη και 21,9% για το ντίζελ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πολλές εταιρείες βγάζουν εντελώς από τη γκάμα των καινούργιων οχημάτων αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να μην έχουν πλέον την επιλογή αυτή για όλες τις μάρκες που ενδεχομένως θα ήθελαν.

Τα ηλεκτρικά οχήματα

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.473.447 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (battery-electric), καταλαμβάνοντας το 16,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση. Πρόκειται για τη Γερμανία με αύξηση 39,4%, το Βέλγιο με αύξηση 10,6%, την Ολλανδία με αύξηση 6,6% και τη Γαλλία με αύξηση 5,3%.