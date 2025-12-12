Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί στην Αττική Οδό θα πληρώνουν ελαφρώς υψηλότερα διόδια, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις για πολλές κατηγορίες οχημάτων. Οι αλλαγές, που προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι μικρές, περίπου 0,05€ έως 0,10€ ανά διέλευση για αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά θα επηρεάσουν το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Παράλληλα, αντίστοιχες αυξήσεις αναμένονται και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: Από 6,25 € → 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: Από 10,00 € → 10,10 €.

Μοτοσικλέτες: Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Νέες Τιμές Διοδίων 2026 – Συγκεντρωτικός Πίνακας

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.