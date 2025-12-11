Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδό στο ύψος της Λάρισας όταν οδηγός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ειδοποιήθηκαν η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και Αστυνομία, με την τελευταία να ξεκινάει επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Το αυτοκίνητο κάπου στο ύψος της Γυρτώνης μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ειδικότερα σε αυτό προς Αθήνα ενώ κινούταν προς Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία που φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.