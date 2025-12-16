Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από συμμαθητή του σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα, όταν ένας μαθητής επιτέθηκε αρχικά στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι και στη συνέχεια σε ένα παιδί 10 ετών, το οποίο «υπέκυψε στα τραύματά του», όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για 15χρονο μαθητή και γνωστοποίησε πως έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας, σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών.

Όπως ανέφερε η περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, Ξένια Μισόνοβα, στο Telegram, από την επίθεση υπήρξαν επίσης τραυματίες, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Αύξηση βίαιων περιστατικών σε σχολεία

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος είχαν τραυματιστεί όταν μαθητής επιτέθηκε με σφυρί σε σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, κάποτε εξαιρετικά σπάνιες στη Ρωσία, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ακόμη και παρά τους αυστηρούς και πρόσφατα ενισχυμένους περιορισμούς στην οπλοκατοχή.