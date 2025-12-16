Ο Νικ Ράινερ κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Λος Άντζελες και τον χώρο του θεάματος.

Εάν κριθεί ένοχος, ο 32χρονος αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan Hochman, δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το αν οι εισαγγελικές αρχές θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή.

Ο Hochman πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και ειδική επιβαρυντική περίσταση, καθώς «χρησιμοποίησε προσωπικά ένα επικίνδυνο όπλο, συγκεκριμένα ένα μαχαίρι».

Η δολοφονία των Rob και Michele Reiner

Η ανακοίνωση ήρθε δύο ημέρες μετά τον άγριο φόνο των γονιών του, του γνωστού σκηνοθέτη και παραγωγού Rob Reiner και της συζύγου του Michele, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί με κομμένο λαιμό στην πολυτελή κατοικία τους αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες.

Ο Nick συνελήφθη την ίδια ημέρα για τη δολοφονία τους, σε μια δραματική επιχείρηση της αστυνομίας σε πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο του Λος Άντζελες, περίπου 15 μίλια από το σπίτι της οικογένειας στο Brentwood.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας, Alan Hamilton, η σύλληψη έγινε χωρίς αντίσταση και δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο ύποπτος θα προσπαθούσε να διαφύγει.

Η ένταση πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με το TMZ, ο Rob Reiner είχε «έντονο καβγά» με τον γιο του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Conan O’Brien, λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Nick, ο οποίος φέρεται να είχε ιστορικό βίας και εξάρτησης από ουσίες, συμπεριφερόταν αλλόκοτα στη γιορτή. Ο πατέρας του τον είχε συνοδεύσει για να «τον έχει υπό παρακολούθηση».

Καλεσμένοι περιέγραψαν ότι ο Nick παρουσίαζε «αντικοινωνική συμπεριφορά», κοιτώντας επίμονα τους παρευρισκόμενους και ρωτώντας επανειλημμένα «αν είναι διάσημοι», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η ανακάλυψη των θυμάτων

Η μικρότερη κόρη του ζευγαριού, Romy Reiner, που κατοικεί απέναντι από το πατρικό σπίτι, ήταν εκείνη που εντόπισε τα άψυχα σώματα των γονιών της το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Nick, το μεσαίο παιδί της οικογένειας, συνελήφθη το ίδιο βράδυ, κατηγορούμενος ότι τους μαχαίρωσε θανάσιμα ενώ κοιμούνταν.

Η αστυνομία τον εντόπισε σε μοτέλ κοντά στην προβλήτα της Σάντα Μόνικα. Κατά την έρευνα στο δωμάτιό του, οι αρχές φέρονται να βρήκαν ένα ντους «γεμάτο αίμα», κηλίδες αίματος σε όλο το κρεβάτι και τα παράθυρα καλυμμένα με σεντόνια.