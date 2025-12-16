Νέο “θύμα” της ίωσης στο “στρατόπεδο” του Παναθηναϊκού είναι ο Αχμέντ Τουμπά, ενώ εκτός προπονήσεων παραμένει ο Τσέριν για τον ίδιο λόγο.

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα (17/12, 16:00) και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε στην αποστολή τόσο τον Βιλένα, όσο και τον νεαρό Νεμπή (πρώτη του παρουσία.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.

Οι Ντέσερς και Λαφόν έχουν υποχρεώσεις στο Κόπα Άφρικα, ο Κυριακόπουλος είναι τραυματίας, οι Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι είναι ανέτοιμοι.