Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη εμβαθύνει στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αυξανόμενες κινητοποιήσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η εκπομπή εξετάζει τα αίτια της κρίσης, τις ευθύνες που αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς αλλά και τις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση για τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.