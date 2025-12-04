Απόψε στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» υποδέχεται τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Η Νίκη Λυμπεράκη ξετυλίγει τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και θέτει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα: από τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την πολιτική σκηνή και την ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα, μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά.
Μια συζήτηση με θέσεις, απαντήσεις και αποκαλύψεις που φωτίζουν τη… «Μεγάλη Εικόνα» της πολιτικής σήμερα.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaliEikona
