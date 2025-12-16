Σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 55χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε επί σειρά ετών τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η φερόμενη ως δράστις κακοποιούσε το παιδί από την ηλικία των 9 ετών. Ο εφιάλτης για το αγόρι φέρεται να διήρκεσε περίπου εννέα χρόνια, έως και τον περασμένο Μάιο.

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του παιδιού, αλλά και το γεγονός ότι μητέρα και γιος διέμεναν στο σπίτι της, προκειμένου να προχωρά στις αποτρόπαιες πράξεις. Σε βάρος της έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

«Δεν είχα πού να μείνω με το παιδί και πρότεινε η ίδια. Χρόνια ολόκληρα (την ήξερα). Μας φιλοξενούσε», δήλωσε στο MEGA η μητέρα του 18χρονου σήμερα αγοριού.

Από την πλευρά της, η 55χρονη αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Ούτε τα μισά δεν ισχύουν. Όταν θα έρθει η ώρα της Δικαιοσύνης, θα τα πω όλα εκεί. Δεν δούλευε σε εμένα, απλά ήταν φιλοξενούμενή μου», ανέφερε μιλώντας στο Live News.