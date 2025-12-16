Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Εκτός λειτουργίας παραμένει το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και επανέλθει η κανονική λειτουργία του δικτύου.

Η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι τα συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση, ενώ συστήνεται στους επιβάτες να προγραμματίζουν ανάλογα τα δρομολόγιά τους και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, προτείνεται η χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως λεωφορεία ή τρόλεϊ, ειδικά για όσους προγραμματίζουν δρομολόγια προς τον σταθμό του Αεροδρομίου.