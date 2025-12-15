Νωρίτερα θα κλείνουν σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης ραγών.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:

πό Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, θα λειτουργεί η προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος», η οποία θα καλύπτει τους κλειστούς σταθμούς Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη. Αφετηρία και τέρμα της γραμμής είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος έξω από τον σταθμό Μετρό «Συγγρού Φιξ», επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.