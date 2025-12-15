Νωρίτερα θα κλείνουν σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης ραγών.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος».
Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:
- πό Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40
- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44
- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51
- από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45
- από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50
- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47
- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, θα λειτουργεί η προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος», η οποία θα καλύπτει τους κλειστούς σταθμούς Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη. Αφετηρία και τέρμα της γραμμής είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος έξω από τον σταθμό Μετρό «Συγγρού Φιξ», επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.