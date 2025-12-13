Κλιματισμός στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Η αναβάθμιση των συρμών βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ, που δρομολογούν το έργο με ταχύτατες διαδικασίες.

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες δημοσίευσαν την πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση σχετικά με την εκπόνηση ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης. Η μελέτη αφορά την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε 16 συρμούς των γραμμών 1, 2 και 3 του δικτύου.

Η πρωτοβουλία είναι κρίσιμη, καθώς πρόκειται για συρμούς πρώτης γενιάς που σήμερα διαθέτουν μόνο βασικό αερισμό και μικρά παράθυρα. Η έλλειψη κλιματισμού έχει αποτελέσει χρόνιο πρόβλημα για τους επιβάτες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο όχι μόνο επιβεβαιώνει ότι το έργο προχωρά, αλλά και ότι προχωρά με διαδικασίες εξπρές σε σχέση με τα γνωστά δεδομένα της γραφειοκρατίας. Μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα, όμως σε λίγους μήνες το θέμα θα επιστρέψει δυναμικά στον δημόσιο διάλογο. Στόχος μας οι συρμοί του Μετρό να έχουν σύγχρονες προδιαγραφές, τεχνολογίες και κατά συνέπεια καλύτερες καθημερινές μετακινήσεις για το επιβατικό κοινό. Οι διαδικασίες τρέχουν και φανερώνουν ότι το σχέδιο για κλιματισμό στο μετρό και στον ηλεκτρικό δεν είναι πια υπόσχεση αλλά έργο εν εξελίξει» δηλώνουν κύκλοι του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, στο επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, «το ρολόι μετράει αντίστροφα. Όχι για τις ανακοινώσεις, αλλά για τις μελέτες, τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις και όλα όσα συνήθως καθυστερούν ένα δημόσιο έργο».

«Ζητήστε τον λόγο από αυτούς που παρήγγειλαν μετρό χωρίς ψύξη», είχε τονίσει ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο παρόν και στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Πρόκειται, όπως λένε, για έναν «αγώνα δρόμου» που δεν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς η έναρξη των ενεργειών από το φθινόπωρο δείχνει πρόθεση να μη χαθεί άλλος χρόνος.

Οι τεχνικές προκλήσεις του έργου

Η εγκατάσταση κλιματισμού στους παλαιούς συρμούς δεν είναι μια απλή υπόθεση. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, απαιτείται σειρά πολύπλοκων παρεμβάσεων και εκτεταμένων εργασιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αναλυτικές μελέτες θερμικού φορτίου, μετατροπές στις οροφές, τοποθέτηση νέων στατικών μετατροπέων για την παροχή ρεύματος, εγκατάσταση φωτισμού LED, καθώς και δοκιμές ασφαλείας και θερμικής απόδοσης. Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες κοπής, ενίσχυσης και ανακατασκευής σε κρίσιμα σημεία των βαγονιών.

Η μελέτη προβλέπει ότι κάθε βαγόνι θα διαθέτει μία μονάδα κλιματισμού που θα διατηρεί θερμοκρασίες μεταξύ 26°C και 29°C, ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 35°C. Οι επιδόσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα αστικά δίκτυα.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο αμαξοστάσιο του Ελαιώνα, όπου θα δημιουργηθούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποκλειστικής χρήσης για τον ανάδοχο. «Αν και πρόκειται για μια μεγάλη τεχνική επιχείρηση, όμως μπαίνει πλέον στη γραμμή εκκίνησης» σημειώνουν πηγές του υπουργείου.

Η Γραμμή 1 στο επίκεντρο

Η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς οι 18 συρμοί που διαθέτουν κλιματισμό υπολειτουργούν. Η απόδοση των συστημάτων δεν είναι ικανοποιητική, ενώ 14 από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης από την CAF, η οποία σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ παρουσιάζει καθυστερήσεις στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Αντίστοιχα, στις Γραμμές 2 και 3, οι συρμοί πρώτης γενιάς παραμένουν χωρίς κλιματισμό, ενώ μόνο 30 από τους 52 νεότερους διαθέτουν αξιόπιστη ψύξη. «Γι’ αυτό και το έργο αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά πραγματική ανάγκη των πολιτών – και μάλιστα επείγουσα» τονίζουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Υπουργείου Μεταφορών.