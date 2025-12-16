Η σημερινή ημέρα προμηνύεται ως ημέρα εκτεταμένων κινητοποιήσεων για πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, καθώς στη Βουλή ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Παράλληλα, η συνέχιση των αγροτικών διαμαρτυριών έχει οδηγήσει αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράσουν ενεργά τη στήριξή τους στους αγρότες, τόσο με δηλώσεις όσο και με συμμετοχή στα μπλόκα της περιφέρειας.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική 24ωρη απεργία, απόφαση που ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της και καλύπτει όλες τις ομοσπονδίες – μέλη της, καθώς αποτελεί τη συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων.

Ήδη αρκετές ομοσπονδίες έχουν ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα, εντάσσοντας στις κινητοποιήσεις και τα δικά τους αιτήματα. Μεταξύ αυτών, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ από τον χώρο της εκπαίδευσης, η ΠΟΕ ΟΤΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ από τον χώρο της δημόσιας υγείας, που εκπροσωπούν γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι υπάγονται σε σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες υπό τη ΓΣΕΕ, η κατάσταση διαφοροποιείται. Η ΓΣΕΕ δεν έχει προκηρύξει απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές της χώρας, τοπικά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ έχουν αποφασίσει απεργιακές δράσεις ή στάσεις εργασίας για την ίδια ημέρα. Παράλληλα, προγραμματίζονται απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις.

Οι συγκοινωνίες

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, οι εργαζόμενοι που ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ και ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00 για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους.

Για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου δεν έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας στα μέσα μεταφοράς, ωστόσο αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις 11:00 το πρωί από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΠΟΕ ΟΤΑ και στις 18:30 το απόγευμα από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, με προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.