Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή και της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει επίσης την πλήρη αλληλεγγύη της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα που έχουν στήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. «Όλοι/ες στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και τα μπλόκα των αγροτών», τονίζει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Και εκπαιδευτικοί στην απεργία

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Και επισημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΛΜΕ καλεί, τέλος, όλους τους εκπαιδευτικούς «να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Πώς θα κιμηθούν τα ΜΜΜ

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην απεργία και πώς, κάτι που θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας, με το ενδεχόμενο στάσης εργασίας ή απεργίας να παραμένει ανοιχτό.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.