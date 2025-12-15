Απεργιακή κινητοποίηση έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ. Η απεργία αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα και αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως έχει γνωστοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά και οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμα.

Τι ισχύει για Γυμνάσια και Λύκεια

Σε περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικός δηλώσει συμμετοχή στην απεργία, το αντίστοιχο μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και οι μαθητές θα έχουν κενό στο πρόγραμμά τους. Οι διευθύνσεις των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως μαθητές και γονείς για τυχόν αλλαγές.

Τι θα γίνει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, αν ο δάσκαλος ή η νηπιαγωγός απεργεί, οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως, ώστε να μην προσέλθουν τα παιδιά στο σχολείο την ημέρα της κινητοποίησης.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζομένους του Δημοσίου να δώσουν μαζικό «παρών» στην απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.