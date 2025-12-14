Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή, μετά από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της.

Η απεργία γίνεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ». Παράλληλα, δηλώνουν την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Τι θα ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Θολό παραμένει το τοπίο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Μετρό, του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην κινητοποίηση της Τρίτης.

Μαζικό «παρών» των εκπαιδευτικών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».

Απεργία ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16 Δεκεμβρίου

«Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ., ομόφωνα αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Τιμώντας τον σταθερό και αδιαπραγμάτευτο αγώνα για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και για τη διασφάλιση ενός ισχυρού, δημόσιου και δωρεάν συστήματος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε πλήρη σύμπλευση και αλληλεγγύη με την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με κύριο αίτημα την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λέμε ένα μαζικό ηχηρό ΟΧΙ!!!! στον προϋπολογισμό που προβλέπει τσεκούρι στις ανάγκες μας, για να ταΐζει με δισεκατομμύρια τις μηχανές του πολέμου και τις χρυσοφόρες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων! 21 δις για την πολεμική οικονομία, 300 εκατομμύρια για την ανανέωση και το «πρασίνισμα» του στόλου των εφοπλιστών και για εμάς τους εργαζόμενους και τον λαό συνολικά, ψίχουλα!

Είναι η ίδια πολιτική που στερεί από τους μισθωτούς εργαζόμενους, από εμάς τους εκπαιδευτικούς τη ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια, που στερεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας!

Είναι η πολιτική που γεννά την ακρίβεια, την 13ωρη και εκ περιτροπής εργασία, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τους μισθούς και τα μεροκάματα πείνας!

Παραμένουμε σταθεροί και αγωνιστικοί στα διαρκή και πάγια αιτήματα των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ !

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε απεργιακή κινητοποίηση θέτοντας στο επίκεντρο όλα τα πάγια και διαρκή αιτήματα, τα οποία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ποιοτική παροχή, υποστηρικτικών υπηρεσιών και ουσιαστική συμπερίληψη στην εκπαίδευση:

• Μισθολογική αναβάθμιση για αξιοπρεπή διαβίωση

• Άμεση αύξηση των αποδοχών των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

• Επαναφορά επιδομάτων και θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για θέσεις αυξημένης ευθύνης.

• Εξασφάλιση οδοιπορικών, εξόδων μετακίνησης και επιδόματος θέσης.

• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και τερματισμός της ελαστικής εργασίας.

• Κατάργηση των ετήσιων συμβάσεων και δημιουργία σταθερών οργανικών θέσεων.

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια.

Καμία αύξηση ωραρίου σε καμία ειδικότητα.

• Δημιουργία και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στα σχολεία και στις υποστηρικτικές δομές

• Επαρκής στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ, σχολικών μονάδων, δομών Ειδικής Αγωγής και γενικής εκπαίδευσης.

• Κατάργηση των ελλείψεων που υπονομεύουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους μαθητές.

• Θεσμική κατοχύρωση του ρόλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

Καθαρή και οριοθετημένη περιγραφή καθηκόντων.

• Επίλυση ζητημάτων που αφορούν ‘τις μετακινήσεις, το ωράριο, τα καθήκοντα και την επαγγελματική εξουθένωση.

• Συνεχής επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη

• Θεσμοθέτηση σταθερών προγραμμάτων επιμόρφωσης.

• Παροχή πόρων για επιμόρφωση σε πεδία ειδικής αγωγής, συμπερίληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

• Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης

• Καμία ιδιωτικοποίηση ή ανάθεση κρίσιμων υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς.

• Διασφάλιση πόρων για υποδομές, υλικά και στελέχωση.

Ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

• Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

• Υποστήριξη για διαχείριση περιστατικών κρίσης και αποφόρτιση προσωπικού.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Με αφορμή την πληροφορία για την αύξηση του ωραρίου των σχολικών νοσηλευτών, καλούμε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα απεργίας όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας για όλα τα ζητήματα του κλάδου μας στις 13:30 καθώς και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης.

Όλοι μαζί δυναμικά και αποφασιστικά συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα:

Ο αγώνας για αξιοπρεπή εργασία, δίκαιη αμοιβή και ισχυρό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμος.!!!»