Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι εκπαιδευτικοί, με ορίζοντα τη νέα 24ωρη απεργία που έχει εξαγγελθεί για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Οι ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ βρίσκονται σε συνεχείς διεργασίες, προκειμένου να συμμετάσχουν οργανωμένα στη δράση που έχει ήδη προκηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία, η οποία αναμένεται να επηρεάσει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθητών τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για τη λήψη τελικών αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή και τον συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν τις ομοσπονδίες τους να διαμορφώσουν κοινό απεργιακό μέτωπο απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης.

Το κάλεσμα της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών καλεί σε πανεκπαιδευτική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου. «16 Δεκέμβρη, απεργούμε! Λέμε ένα μαζικό ηχηρό όχι στον προϋπολογισμό που προβλέπει τσεκούρι στις ανάγκες μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «ταΐζει με δισεκατομμύρια τις μηχανές του πολέμου και τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων».

Η παράταξη καταγγέλλει ότι οι υφιστάμενες πολιτικές «στερούν από τους εκπαιδευτικούς εργασία με αξιοπρέπεια» και «περιορίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών», ενώ καλεί σε συνέχιση του αγώνα «ενάντια στην κατηγοριοποίηση, την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις της 16ης Δεκεμβρίου: «Το απεργιακό ποτάμι να στήσει μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Να δείξουμε τη δύναμη που κρύβεται στο σύνθημα: ‘Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά’». Παράλληλα, καλούνται ΔΟΕ – ΟΛΜΕ – ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, ώστε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να συντονιστούν με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άλλων κλάδων.