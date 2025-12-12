Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.
Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι:
- Πολλοί Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν μισθοδοσίες.
- Υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο και κοινωνικές δομές λειτουργούν οριακά.
- Ο δανεισμός δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση του προβλήματος.
- Οι δημότες πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση υπηρεσιών.
- Βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες.
Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:
- Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους
- Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό
- Κατάργηση της διάταξης Βορίδη
- Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων
- Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης