Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι:

  • Πολλοί Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν μισθοδοσίες.
  • Υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο και κοινωνικές δομές λειτουργούν οριακά.
  • Ο δανεισμός δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση του προβλήματος.
  • Οι δημότες πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση υπηρεσιών.
  • Βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

  • Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους
  • Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό
  • Κατάργηση της διάταξης Βορίδη
  • Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων
  • Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Τελευταία Νέα