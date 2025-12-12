Ελλάδα

Σημαντικά κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών εισέφερε στο δικαστήριο στη διάρκεια αυτής σημερινής κατάθεσης του ο δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος. Η αξία της κατάθεσης του έγκειται στο γεγονός ότι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και της έρευνας του είχε απευθείας προσωπική επαφή με τον φερόμενο ως πρωταγωνιστή και εκ […]