Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα λεωφορείου στη βορειοδυτική Κολομβία, καθώς τα παιδιά επέστρεφαν από εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους. Οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της μεγαλούπολης Μεδεγίν, είχαν ταξιδέψει σε παραλία στις ακτές της Καραϊβικής και επέστρεφαν το πρωί, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 40 μέτρων, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, σύμφωνα με τον νομάρχη της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν Ρεντόν. «Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικίας 16 έως 18 ετών, σκοτώθηκαν, ενώ 22 άτομα τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από κολομβιανά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το λεωφορείο κατεστραμμένο στο φαράγγι, ενώ διασώστες μεταφέρουν τραυματίες με φορεία μέσα σε δύσβατο έδαφος.

Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο Πέτρο

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», έγραψε στην πλατφόρμα X, κάνοντας λόγο για «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

Ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή

Πηγή της αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην περιοχή όπου συνέβη το δυστύχημα δρουν ένοπλα στοιχεία του ELN, γεγονός που ανάγκασε τις δυνάμεις διάσωσης να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας πριν προσεγγίσουν το σημείο.

Η οργάνωση ELN, αντάρτικη ομάδα της άκρας αριστεράς που ελέγχει περιοχές παραγωγής κοκαΐνης, είχε κηρύξει από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» από την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 στην Κολομβία καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 22 θάνατοι την ημέρα σε τροχαία δυστυχήματα.