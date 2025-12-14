Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός δυστυχήματος στη βόρεια Κολομβία, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές λυκείου εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, ανέφερε ότι το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν, μετά από σχολική εκδρομή, μεταφέροντας μαθητές του Λυκείου Αντιοκένο.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», δήλωσε ο Χουλιάν, προσθέτοντας πως «ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη».