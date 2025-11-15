Το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι έξι παιδιά έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες είχαν στόχο αντάρτικες ομάδες στη χώρα.

Αντιμέτωπος με κυρώσεις των ΗΠΑ για φερόμενη απροθυμία να στραφεί κατά οργανώσεων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ενέτεινε πρόσφατα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο 28 ανθρώπων, ενώ η πιο αιματηρή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με 19 νεκρούς αντάρτες σε περιοχή κοντά στον Αμαζόνιο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Πέτρο είχε διατάξει «τον βομβαρδισμό και τη διάλυση με στρατιωτικά μέσα» της παράταξης που ηγείται ο καταζητούμενος αντάρτης Ιβάν Μορδίσκο, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC). Η οργάνωση EMC, καθώς και ο Μορδίσκο, απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 μεταξύ των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) και της τότε κυβέρνησης, συνεχίζοντας τη δράση τους.

Θύματα ανήλικοι που είχαν στρατολογηθεί με τη βία

Σε ηχητικό μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης, η Συνήγορος του Πολίτη Ίρις Μάριν επιβεβαίωσε «τους θανάτους έξι παιδιών που είχαν πέσει θύματα καταναγκαστικής στρατολόγησης» κατά την επιδρομή εναντίον του EMC.

Η Μάριν χαρακτήρισε τα γεγονότα «θλιβερά», υπογραμμίζοντας ότι «αυτός είναι πόλεμος, επώδυνος και απάνθρωπος, που πλήττει τους πιο ευάλωτους: ανηλίκους που στρατολογούνται λόγω έλλειψης προστασίας και τώρα έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικούς στόχους». Δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες για τις ηλικίες των θυμάτων.

Η Συνήγορος του Πολίτη απέδωσε την ευθύνη για τους θανάτους στο EMC και στον Μορδίσκο, καλώντας τις στρατιωτικές δυνάμεις να τηρούν τις διεθνείς αρχές προστασίας των παιδιών σε καιρό πολέμου. Όπως επισήμανε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από «πολύ προσεκτική αξιολόγηση των μέσων και των μεθόδων πολέμου, ώστε να αποφεύγεται δυσανάλογη ή περιττή βλάβη».

Ανηλίκοι ανάμεσα σε διασωθέντες

Την Τρίτη, ο στρατός της Κολομβίας ανακοίνωσε τη διάσωση τριών ανηλίκων που κρατούνταν από αντάρτες, ενώ τοπικά μέσα είχαν ήδη μεταδώσει ότι παιδιά ενδέχεται να συγκαταλέγονται στα θύματα των πρόσφατων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «όποιος εμπλέκεται σε εχθροπραξίες χάνει κάθε προστασία, χωρίς εξαίρεση. Δεν είναι η ηλικία που σκοτώνει, είναι το ίδιο το όπλο», προκαλώντας αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους ανήλικους μαχητές.