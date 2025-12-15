Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό σε ηλικιωμένη γυναίκα 80 ετών, η οποία υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα στο διαμέρισμα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.