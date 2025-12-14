Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε λόγο για μια ομάδα με “δύο πρόσωπα”, στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιβοριανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού:

“Ήταν μια ομάδα με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος μπήκαμε καλά, είχαμε τον έλεγχο του ματς αλλά μετά πήγαμε προς τα πίσω και στο δεύτερο μέρος δεν μπήκαμε καλά. Αυτό που κρατάω είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που πήραμε.

Κρινόμαστε και ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε, είμαι χαρούμενος για την ομάδα και παρά τις δυσκολίες πιστεύω να πάρουμε κι άλλα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε έτσι.”

Ντέσερς: “Κάτι ονειρεμένο”

Για την επιστροφή του στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, αλλά και την πληθωρική του εμφάνιση στο ματς με τον Βόλο, μίλησε ο Σίριλ Ντέσερς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του διεθνούς Νιγηριανού επιθετικού:

«Η επιστροφή μου μετά από έναν τραυματισμό, είναι κάτι ονειρεμένο για μένα. Μπήκαμε καλά αλλά δεν συνεχίσαμε με την ίδια ένταση. Πάντως θα σταθώ στην αποψινή νίκη.»

Είχαμε δύο πρόσωπα, αλλά ξέραμε ότι ο Βόλος είναι μια τεχνική ομάδα και το πιο σημαντικό ήταν να παραμείνουμε συμπαγείς και να είμαστε πνευματικά σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να κάνουμε ότι πρέπει.»