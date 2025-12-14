«Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς. Θέλω να αναλογιστείτε πώς κάνουν τη συζήτηση όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις; Χθες ήμουν στη βουλή. Τελείωσα την ομιλία μου και έκαναν διάφορες πολιτικές επιθέσεις οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. 1 δισ. μοίρασε ο ένας στους αγρότες, 2 δισ. ο δεύτερος, 2,5 δισ. ο τρίτος. Πώς δεν το σκεφτήκαμε και εμείς να δώσουμε τόσα παραπάνω λεφτά; Ήταν τόσο απλή η λύση… Γύρω στα 15 δισ. ήταν αυτό το 10λεπτο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αυτοί μας οδήγησαν στις κλειστές τράπεζες. Και αυτές είναι οι λογικές που προσπαθεί να σταματήσει με τις πολιτικές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ.

Ακολουθεί η ομιλία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ

Ευχαριστώ πάρα πολύ γραμματέα. Φίλες και φίλοι, δεν θα προβώ σε προσφωνήσεις, γιατί νομίζω, ότι σε αυτή την αίθουσα βλέπω ανθρώπους, με τους οποίους έχουμε δώσει πολλές μάχες μαζί και θα δώσουμε ακόμα περισσότερες. Θα ξεχωρίσω μόνο τον οικοδεσπότη, τον Στέλιο Κονταδάκη, που πέραν όλων όσων είπε, εγώ θα σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό, για μένα, ποιοτικό στοιχείο του χαρακτήρα του: τη γενναιοδωρία του. Ήταν από τα έμπειρα στελέχη, που με υποδέχτηκαν ως τον νεότερο γραμματέα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και με έκαναν να νιώσω στην Πειραιώς σαν στο σπίτι μου. Δεν υπήρξε στιγμή, που να μην ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κάλεσμα. Θεωρώ, ότι το όνομά του είναι ταυτισμένο με τη Γραμματεία Οργανωτικού, με τις περιοδείες, με τις εκλογές. Είναι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και θέλω να του πω, ότι και για μένα είναι ένας πολύ καλός φίλος, σαν δεύτερη οικογένεια.

Και έτσι θέλω να ξεκινήσω. Καταλαβαίνω, υπουργέ, ότι για να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο, η σύνοδος προέδρων θα έπρεπε να κρατήσει ένα μήνα βασικά. Βλέπω εδώ και τον Σταύρο Παπασταύρου. Πόση λίγη ώρα να μιλήσει κανείς; Μόνο όσα έγιναν πριν από ένα μήνα, υπουργέ, δεν χωράνε σε μια ολιγόλεπτη ομιλία.

Εγώ, λοιπόν, θα σας πω εισαγωγικά, από τα χρόνια που ήμουν στην ΟΝΝΕΔ, όχι μόνο ως Πρόεδρος – αγαπητέ Ορφέα, Νίκο, που ήμασταν μαζί στο Εκτελεστικό Γραφείο, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, μαζί με τον Γιάννη Σμυρλή, τώρα εκεί που κάθεται ο Κώστας Σκρέκας – ότι αποκτάς μια περιουσία, που δεν αποτιμάται όπως η κανονική περιουσία, όταν τρέχεις μαζί με ανθρώπους όπως είστε εσείς. Μου ανοίξατε τα σπίτια σας, τις δουλειές σας, τα γραφεία σας. Μαζί πήγαμε σε ανθρώπους που δεν ήταν κοντά μας και μάθαμε να ακούμε κυρίως τα αρνητικά. Προβάλαμε τα θετικά, αλλά κυρίως ακούγαμε τα αρνητικά. Γιατί ο κόσμος σίγουρα ακόμα έχει προβλήματα. Περνάει δυσκολίες και θέλει από εμάς, με χαμηλό βλέμμα, να τα ακούσουμε. Αυτή ήταν και η συνταγή της επιτυχίας των εκλογών του 2023, όπως ακριβώς μάς την υπέδειξε να την εφαρμόσουμε ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εγώ είμαι εδώ λοιπόν, για να αποδομήσω και να προσπαθήσω να σας περάσω κάποια επιχειρήματα. Είναι τρεις βασικές πηγές κριτικής που δεχόμαστε από τον κόσμο και θεωρώ ότι, αν κάτσουμε και συγκεντρώσουμε τα επιχειρήματα που έχουμε, θα καταφέρουμε να πάμε πάρα πολύ καλά στις εκλογές και -γιατί όχι;- να καταφέρουμε να πετύχουμε όσα πετύχαμε στις προηγούμενες και στις προ-προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Έτσι όπως τα ακούω από εσάς, από τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα, από τις τηλεοράσεις, από παντού. Το πρώτο που μας λένε: «Τί μιλάτε εσείς για οικονομία όταν είμαστε τελευταίοι, σε αγοραστική δύναμη, σε μισθούς»;. «Εγώ το 2019», σου λέει ο άλλος, «περνούσα καλύτερα» και μάλιστα δεν αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ξέρει ότι λέει ψέματα. Αναφέρομαι στην κοινωνία, την οποία πρέπει να πείσουμε.

Ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 δεν εξελέγη Πρωθυπουργός ούτε της Ελβετίας ούτε του Λουξεμβούργου. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι στη Ζυρίχη, δεν είναι στο Παρίσι, είναι στην Αθήνα, στην οποία Αθήνα κάποια χρόνια πριν ήταν -και σε όλη την Ελλάδα- κλειστές οι τράπεζες, κλειστά τα χρηματιστήρια, κλείνανε επιχειρήσεις και έφευγαν ο ένας νέος μετά τον άλλον για κάθε πιθανό και απίθανο προορισμό.

Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς. Θέλω να αναλογιστείτε πώς κάνουν τη συζήτηση όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις; Χθες ήμουν στη Βουλή. Τελείωσα την ομιλία μου και έκαναν διάφορες πολιτικές επιθέσεις οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. 1 δισ. μοίρασε ο ένας στους αγρότες, 2 δισ. ο δεύτερος, 2,5 δισ. ο τρίτος. Πώς δεν το σκεφτήκαμε και εμείς να δώσουμε τόσα παραπάνω λεφτά; Ήταν τόσο απλή η λύση… Γύρω στα 15 δισ. ήταν αυτό το 10λεπτο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αυτοί μας οδήγησαν στις κλειστές τράπεζες. Και αυτές είναι οι λογικές που προσπαθεί να σταματήσει με τις πολιτικές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, το 1,7 δισ. που δίνουμε τώρα με τον προϋπολογισμό στη νέα χρονιά. Το γεγονός, ότι ένας μισθωτός εκεί που είχε φόρο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας 29% τώρα θα έχει 20% και 18% αν έχει ένα παιδί, 16% αν έχει 2 παιδιά, 9% αν έχει 3 παιδιά και χωρίς φόρο αν είναι πολύτεκνος. Το γεγονός, ότι ένας νέος δεν θα έχει φόρο μέχρι 25 ετών. Όλα αυτά είναι λεφτά, τα οποία κάπως τα μάζεψε το κράτος, γιατί αν δεν τα μάζευε το κράτος θα ήταν δανεικά από τα παιδιά μας, από τα εγγόνια μας, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι το ’80 και μετά.

Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα λεφτά; Αυτό πρέπει να συζητάμε με τον κόσμο και πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες να έχουμε και παραπάνω λεφτά. Θα σας πω εγώ πώς δημιουργήθηκαν τα λεφτά. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν οι επενδύσεις στη χώρα από το 2019 που εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα; 96%. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη αυτό το χρονικό διάστημα αντίστοιχα, οι επενδύσεις; 5%. Παραπάνω επενδύσεις, παραπάνω κόσμος έφερε τα λεφτά του στη χώρα, παραπάνω δουλειές. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι που ήταν άνεργοι και τους πληρώναμε με το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είχαν δουλειά, βρήκαν δουλειά και με λιγότερους φόρους πληρώνουν στο κράτος και το κράτος έχει παραπάνω έσοδα και έτσι δίνουμε σε όσους παραπάνω μπορούμε. ‘Αρα η απάντηση είναι ναι -εσείς όλοι που προτείνετε- και στους αγρότες θέλουμε να δώσουμε παραπάνω και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και στους δικηγόρους και στους γιατρούς και στους μηχανικούς και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Αλλά δίνουμε από αυτά που υπάρχουν, όχι από αυτά που τάζετε και δεν υπάρχουν. Και θα μου πείτε και γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι; Γιατί εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες για αυτές τις επενδύσεις.

Ξέρετε, ένας που θέλει να φέρει τα λεφτά του στην Ελλάδα, θα δει σε ποια χώρα είναι να έρθει. Γιατί, αν ήταν τόσο απλά όλα τα πράγματα, θα ερχόταν και στην Ελλάδα του Τσίπρα. Δεν ήρθε όμως. Ήρθε στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Γιατί στην Ελλάδα του Μητσοτάκη υπάρχει μια Κυβέρνηση που δημιουργεί συνθήκες, όπως αυτή που δημιούργησε το Υπουργείο Ενέργειας και ο Σταύρος Παπασταύρου με την Chevron, με τις ενεργειακές συμφωνίες. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει το ψηφιακό κράτος, που δεν υπήρχε. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει η Πολιτική Προστασία που δεν υπήρχε. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν 83 μειωμένοι φόροι, για αυτόν τον άνθρωπο και 6 μονάδες λιγότερες εισφορές. Στην Ελλάδα αυτή, υπάρχει μια άμυνα και μια εξωτερική πολιτική, που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις τα λεφτά σου και να δώσεις δουλειές. Κάθε, λοιπόν, πράγμα το οποίο ακούμε και μας λένε «μα καλά τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;». «Τρώγεται η αναβάθμιση της χώρας για το κράτος δικαίου με τη μάχη που δίνουμε;». «Τρώγονται οι ενεργειακές συμφωνίες;». ‘Αμεσα όχι, είναι η απάντηση, αλλά ουσιαστικά «ναι», είναι ο τρόπος για να έχουμε καλύτερα εισοδήματα.

Δεύτερον, διαφθορά, εγκληματικότητα. «Έχετε γίνει Κολομβία. Είστε πολύ διεφθαρμένοι. Είστε η κυβέρνηση των φραπέδων και των χασάπηδων». Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο, τους το γυρίζουμε πίσω. Όχι, δεν θα αποποιηθούμε τις ευθύνες μας και μάλιστα σε κάθε γειτονιά. Δεν θα πάμε να συμψηφίσουμε. Δεν θα πάμε να πούμε «εσείς ήσασταν καλύτεροι;». Θα παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ναι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά δείτε λίγο την εξεταστική. Πότε ήταν τα περισσότερα από αυτά τα τυχερά λαχεία; Όλα ξεκίνησαν μετά το 2019; Οι Πόρσε πότε αγοράστηκαν; Μέχρι να εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, όλοι αυτοί έκαναν τη διαδρομή κατηχητικό – σπίτι, σπίτι – κατηχητικό και το 2019 έγιναν εγκληματίες; Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.; Το λέω αυτό για να πω ότι δεν φταίμε; Όχι, δεν το λέω για να πω ότι δεν φταίμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωθυπουργός που να έχει αναλάβει περισσότερες φορές ευθύνες, ακόμη και μεγαλύτερες από αυτές που δεν του αναλογούν. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο τα κόμματα που έχουν τους πιο πολλούς υπουργούς καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη και κάποια άλλα κόμματα που έχουν και πολλούς φυλακισμένους υπουργούς. Και θα πω και κάτι. Τα είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο εγκληματίας θα συνεχίσει να είναι εγκληματίας. Αυτό που αλλάζει είναι το δόγμα του κράτους. Ναι, δεν κλείσαμε την πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κλείσαμε τις πληγές των γηπέδων, των πανεπιστημίων, των καταλήψεων. Κλείσαμε τις πληγές στις εγκληματικές οργανώσεις σε εφορίες, σε φυλακές, σε πολεοδομίες, στις παράνομες συνταγογραφήσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και σταματάνε οι εγκληματίες να εγκληματούν. Υπάρχουν κυβερνήσεις που αλλάζουν τους ποινικούς κώδικες, εφαρμόζουν τον νόμο και έχουν αποτελέσματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά αυτός που κατάφερε όλα αυτά είναι αυτός που θα κλείσει και τις υπόλοιπες πληγές.

Τρίτον, «δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό που βλέπουμε», μας λένε και μας το λένε και κάποιοι μάλιστα και πολύ φωναχτά. Είναι κάτι άλλο. «Είναι Ποτάμι. Σημιτικό ΠΑΣΟΚ». Μάλιστα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία τα μη κρατικά πανεπιστήμια που όσοι περάσαμε από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ; Και μάλιστα ήταν η πρώτη πρόταση που κάναμε. Γιατί το έκανε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Γιατί είναι κάθε της ημέρα, κάθε της πολιτική, πιστή στην ιδεολογική μας διακήρυξη. Ποια άλλη κυβέρνηση μείωσε 83 φόρους; Θυμάστε εσείς καμιά άλλη; Τι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό; Τι πιο κοντά στη φιλελεύθερη πολιτική είναι αυτό; Εμείς δεν λέμε, ότι είμαστε μία μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη; Και είμαστε! Ξέρετε άλλον Πρωθυπουργό, άλλους Υπουργούς Οικονομικών, να μείωσαν τόσους φόρους; Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική; Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία; Η ασφάλεια στα σύνορα; Τα Rafale, οι Belharra, τα F-16, τα F-35, οι ενεργειακές συμφωνίες, η ασφάλεια στον Έβρο, οι εκκενώσεις καταλήψεων; Αυτό τι είναι; Εγώ θα πω αυτονόητη πολιτική. Γιατί αυτά είναι λίγο περίεργα όταν τα ακούμε. Θυμάστε ποτέ ξανά κυβέρνηση να ξεκινάει η ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς καμία κατάληψη; Αυτό τι είναι; Δεν είναι συνεπές με την ιστορία μας, με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή;

Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά είναι τα τρία βασικά, τα οποία ακούω και εγώ και πολλές φορές στενοχωριέμαι που τα ακούω. Γιατί ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, τυχόν λάθη, τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική, η οποία να έχει αδικηθεί όσο η δικιά μας πολιτική.

Νεοδημοκράτισσες Νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι. ‘Ανθρωποι που μαζί θα πορευτούμε και στις επόμενες εκλογές. Δεν μ’ αρέσει να δίνω συμβουλές. Είμαι νεότερος από όλους σας και πολύ λιγότερο έμπειρος, αν και είχα την τιμή μαζί σας να τρέξω και ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ το 2019 και ως Γραμματέας το 2023 σε εκλογές δίπλα στον Πρωθυπουργό. Αν ένα πράγμα μου έμαθαν αυτά τα χρόνια, είναι ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές κερδίζονται την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό κάναμε με τον Στέλιο Κονταδάκη. Αυτό κάνει τώρα ο Κώστας Σκρέκας. Αυτό κάναμε με τον Γιάννη Σμυρλή. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Μην περιμένουμε να προκηρυχθούν εκλογές για να τις κερδίσουμε. Από αύριο, από χθες, κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με τους ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν από εμάς τις δικές μας αλήθειες, ακόμα κι αν είναι θυμωμένοι με τα δικά μας επιχειρήματα, με υπερηφάνεια, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Ρωμανός, για να κερδίσουμε τις εκλογές το 2027. Δεν κινδυνολογώ, αλλά αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε είμαι βέβαιος, ότι όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα. Εμείς θα πάμε θετικά, με το δικό μας πρόγραμμα και με το δικό μας αφήγημα. Δεν θα πάμε με κινδυνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.