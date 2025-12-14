Η διεθνούς φήμης εικαστικός Μάρα Καρέτσου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα και μίλησε στα tanea.gr για τη δράση του «Κέντρου Πολιτισμού και Επιστήμης Mara Karetsos» , την πορεία της στην τέχνη και τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού. Με συγκίνηση και πάθος, περιέγραψε το όραμά της για τη σύνδεση του απόδημου Ελληνισμού με τη σύγχρονη Ελλάδα. «Ταξιδεύουμε αλλά πάντα μέσα στη βαλίτσα μας έχουμε την Ελλάδα» τονίζει.

«Το ίδρυμα αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλουμε όλοι να γυρίσουμε στην πατρίδα και όλες τις εμπειρίες που αποκτήσαμε στη ζωή μας στο εξωτερικό να τις προσφέρουμε στην Ελλάδα με πολλή αγάπη. Να δώσουμε ό,τι αποκομίσουμε από άλλους πολιτισμούς που γνωρίσαμε, άλλες κουλτούρες. Δεν ζητάμε κάτι» τονίζει και προσθέτει αναφερόμενη στα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής «αρχίσαμε πρώτα με μουσική, με αφιέρωμα στον Μπομπ Ντίλαν, έναν από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τροβαδούρους και Νομπελίστα. Κάναμε αφιέρωμα στον Έλτον Τζον, ο οποίος αγαπάει πολύ την Ελλάδα.

Ακολούθησε η διάλεξη “Η συνεισφορά της Ελλάδας και της Αμερικής στις τεχνολογικές εξελίξεις στο διάστημα” με καθηγητές όπως ο Πασχαλίδης. Μετά ακολούθησε εκδήλωση με τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, τον καθηγητή της ελληνικής γλώσσας του Columbia University Στάθη Γουργορή και από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο την αντιπρύτανη Σοφία Παπαϊωάννου και προχωράμε».

Η εικαστικός που όταν ήταν μικρή σε μια ταράτσα στη Λάρισα ονειρεύτηκε να κατακτήσει τον κόσμο και κατάφερε στη συνέχεια να συνεργαστεί με μεγάλους γκαλερίστες και τα έργα της να βρουν θέση σε διάσημα μουσεία του κόσμου μίλησε για την πρόσφατη εκδήλωση, με θέμα “The Legacy of Medicine”, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και, όπως ανέφερε η ίδια, «ήταν ένα βράδυ πραγματικά μορφωτικό, που συνέδεσε την αμερικανική εμπειρία με την ελληνική επιστημονική γνώση πάνω στον τομέα της μοντέρνας ιατρικής.

Έδωσε διάλεξη ο Δρα. Γεώργιος Δ. Ντάγγας, Καθηγητής Καρδιολογίας και Αγγειοχειρουργικής από το Mount Sinai Hospital της Νέας Υόρκης που έφυγε από την Ήπειρο πριν από 40 χρόνια ενώ μίλησε και ο Δρ. Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης, Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ειδικός στην ρομποτική χειρουργική στο Αρεταίειο Νοσοκομείο της Αθήνας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν προσωπικότητες από τον χώρο της ιατρικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Μάρα Καρέτσου επεσήμανε ότι το Ίδρυμα συνεχίζει τη δράση του το επόμενο διάστημα με συνεργασίες με Αμερικανούς, Γάλλους και Ιταλούς καλλιτέχνες, επιδιώκοντας τη διαρκή πολιτιστική ανταλλαγή. Αναφέρθηκε επίσης στους χορηγούς των εκδηλώσεων, όπως το Maria Tsakos Foundation, υπογραμμίζοντας πως «ένα ίδρυμα δεν μπορεί να επιβιώσει και να δημιουργεί εκδηλώσεις που ενώνουν τον Ελληνισμό χωρίς υποστήριξη ».

Η δύναμη της ελληνικής οικογένειας

Αναφερόμενη στις ρίζες της η Μάρα Καρέτσου τόνισε τη σημασία της ελληνικής οικογένειας. «Η ελληνική οικογένεια είναι από τις ωραιότερες στον κόσμο· μας στηρίζει και μας κρατά ενωμένους», είπε, επισημαίνοντας πως αυτό το στοιχείο αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχίας. «Μας βοηθάει πάρα πολύ από πολύ νέους για να προχωρήσουμε και είναι πάντα μαζί μας, η μητέρα λέει τον γιο πάντα “μωρό μου και παιδί μου” και αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά.

Η πορεία μιας γυναίκας-πρωτοπόρου

Η εικαστικός θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, όταν, σε ηλικία μόλις 23 ετών, διορίστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δίδασκε στην έδρα Πλαστικής. «Ήταν μια επανάσταση για τη γυναίκα εκείνης της εποχής να έχει μία τέτοια θέση», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η λέξη που με χαρακτηρίζει είναι το “believe”, το “πιστεύω” και πρώτα από όλα I believe in myself, πιστεύω στον εαυτό μου».

Παρά τις πολυάριθμες δραστηριότητες του Ιδρύματος, η Mάρα Καρέτσου δεν εγκατέλειψε ποτέ την τέχνη. Διατηρεί ατελιέ στο Μπρούκλιν και στη Γαλλική Ριβιέρα όπου πάει τα καλοκαίρια και κάνει τις εκθέσεις της ενώ τα μεγάλα της έργα εκτίθενται στη Νέα Υόρκη, Ιαπωνία κλπ . «Ήταν ένας δρόμος δύσκολος, σαν του Οδυσσέα. Φεύγει και γυρίζει, επανέρχεται όμως στην πατρίδα του, αλλά μέσα από πάρα πολλές συμπληγάδες», εξήγησε.