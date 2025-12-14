Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 62χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου από την Κρέστενα Ηλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή του Γρύλλου ταυτοποιήθηκε ανεπίσημα από την οικογένειά του ως εκείνη του αγνοούμενου άνδρα.

Η σορός βρέθηκε από κυνηγό σε δύσβατο αγροτικό σημείο, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, σημαίνοντας συναγερμό για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες για τον 62χρονο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του, οι συγγενείς του είχαν ενημερώσει τις Αρχές, κινητοποιώντας εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η αυτοψία και τα επόμενα βήματα

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αν και η αναγνώριση από τους οικείους έγινε ανεπίσημα, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τον εξαφανισθέντα Βασίλη Γιαννόπουλο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.