Συναγερμό σήμανε στις Αρχές η εξαφάνιση χθες Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 ενός 13χρονου από τα Πετράλωνα.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» που ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Στις 10/12/25 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα, Αττικής, ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) (Morad Samarai) 13 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα 11/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ TOY MOΡANT (ον) ΣΑΜΑΡΆΙ (επ) 13 ΕΤΩΝ https://t.co/POgM3k28Kl pic.twitter.com/ruJ0lpnUhl — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) December 11, 2025

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.