Καλά στην υγεία της βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Τρίτης από την περιοχή Χαριλάου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και οργανώσεων.

Η ανήλικη εντοπίστηκε στις 2:00 τα ξημερώματα από περιπολικό της αστυνομίας στην οδό Γ. Παπανδρέου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κοπέλα είναι καλά και επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, είχε προβεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπήρχαν φόβοι για την ασφάλειά της.

Για τον εντοπισμό της υπήρξε εκτεταμένη κινητοποίηση, με τη συμμετοχή της αστυνομίας, εθελοντών του «Χαμόγελου του Παιδιού», της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.