Έξι κυανόκρανοι από το Μπαγκλαντές σκοτώθηκαν σε επίθεση με drones στο νότιο Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην περιοχή. Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Καντούγκλι, που βρίσκεται υπό πολιορκία από παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Το Μπαγκλαντές καταδίκασε έντονα το περιστατικό, το οποίο συνέβη στην πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, περιφέρειας που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των μαχών μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επίθεση. «Καταδικάζω έντονα την φρικτή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευσε τη βάση εφοδιαστικής των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ στο Καντούγκλι του Σουδάν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καλώντας όλες τις πλευρές να «παύσουν αμέσως τις εχθροπραξίες».

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (Fisnua) δήλωσε ότι η επίθεση «με drones» έπληξε το στρατόπεδό της στο Καντούγκλι, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Αμπιέι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά». Όλοι οι νεκροί ήταν μέλη της ειρηνευτικής αποστολής από το Μπαγκλαντές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαγκλαντές κάλεσε τον ΟΗΕ να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τους τραυματίες στρατιώτες και επανέλαβε τη δέσμευσή του στην ειρηνευτική αποστολή.

Κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Κορντοφάν

Το Κορντοφάν, στρατηγικής σημασίας κόμβος για τον ανεφοδιασμό και τη μετακίνηση στρατευμάτων, βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό και το Νταρφούρ, το οποίο πλέον ελέγχεται από τις ΔΤΥ. Πρόκειται για μια εκτεταμένη αγροκτηνοτροφική περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από τις συνεχιζόμενες μάχες.

Η πόλη Καντούγκλι παραμένει πολιορκημένη από παραστρατιωτικούς εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν εκεί κατάσταση λιμού.

Νωρίτερα σήμερα, οι ΔΤΥ απέρριψαν «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες για κακοποιήσεις αμάχων στο Νταρφούρ, μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φασέρ στα τέλη Οκτωβρίου.

Αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας

Η Βρετανία ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε τέσσερις διοικητές των ΔΤΥ, κατηγορώντας τους για «ωμότητες» που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Ο εμφύλιος συγκρούει τον τακτικό στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν – ντε φάκτο ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021 – με τις παραστρατιωτικές ΔΤΥ. Από τη σύγκρουση έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και περισσότεροι από 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, προκαλώντας τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ανησυχία διεθνών οργανισμών

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την κλιμάκωση της βίας στο Κορντοφάν, ιδιαίτερα στο Καντούγκλι. Παράλληλα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) προειδοποίησε για τη «βάναυση κλιμάκωση της βίας» και τον αυξανόμενο κίνδυνο για τους αμάχους λόγω των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Fisnua αριθμεί περίπου 4.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προστασία των αμάχων στην περιοχή Αμπιέι, πλούσια σε πετρέλαιο και συχνά θέατρο συγκρούσεων.