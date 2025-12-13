Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Νάξο νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου για ατύχημα με δύο εργάτες στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο όπου και εγκλωβίστηκαν από χώματα και μεγάλες πέτρες.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών. Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για το δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και απεγκλωβίστηκε μετά από μία ώρα. Με τη σειρά του ήταν ελεφρά τραυματίας και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.