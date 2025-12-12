Η υπόθεση της Φοινικούντας συνεχίζει να συγκλονίζει, μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας για τη σύλληψή του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Στον ανιψιό αποδίδεται πλέον η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα κατά του 68χρονου τον Σεπτέμβριο. Συνελήφθη παράλληλα και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που ήδη βρίσκονται προφυλακισμένοι για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής (12/12) στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Τα τηλέφωνα πριν και μετά το έγκλημα

Όπως μεταδίδει το MEGA, καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι καταθέσεις των δύο νεαρών και το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στη νέα τροπή της έρευνας. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα, ενώ είχε πείσει το θύμα ότι πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Σημειώνεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και συνεργάτης του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

«Δέχομαι απειλές»

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’».

«Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση», είπε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη δικογραφία.

«Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος», συμπλήρωσε η κα Φραγκάκη.