Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία σημειώθηκε όταν ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε, Φλάβιο Φιλόνι, εντόπισε έναν καταζητούμενο φυγά να κρύβεται μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Ο Φιλόνι περνούσε μπροστά από τη φάτνη, η οποία κάθε χρόνο στήνεται με φιγούρες σε φυσικό μέγεθος της Παναγίας, του Ιωσήφ και άλλων βιβλικών προσώπων. Το σκηνικό θύμιζε, όπως σχολίασαν αυτόπτες μάρτυρες, σκηνή από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

Αρχικά, ο δήμαρχος θεώρησε πως το ομοίωμα ήταν εξαιρετικά ρεαλιστικό και σκόπευε να συγχαρεί τους δημιουργούς του. Ωστόσο, παρατήρησε ότι η φιγούρα κινήθηκε ανάμεσα στα δεμάτια με το άχυρο, γεγονός που τον έκανε να υποψιαστεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Με γρήγορη αντίδραση, ο Φιλόνι ειδοποίησε την αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη και αργότερα ταυτοποιήθηκε ως 39χρονος υπήκοος Γκάνας, καταζητούμενος στην Μπολόνια — σε απόσταση περίπου 480 χιλιομέτρων — για επίθεση εναντίον δημόσιου λειτουργού.

Η μαρτυρία του δημάρχου

«Περπατούσα μπροστά από τη φάτνη, όπως κάθε χρόνο, πηγαίνοντας να κόψω κλειδιά», δήλωσε ο Φιλόνι στη Daily Mail. «Είδα τη φιγούρα ενός άνδρα και σκέφτηκα πόσο ρεαλιστική έμοιαζε. Είπα μέσα μου πως πρέπει να συγχαρώ τους φίλους μου, τους δημιουργούς της φάτνης».

Λίγο αργότερα, όμως, παρατήρησε ότι ο άνδρας κινούνταν και φορούσε σύγχρονα ρούχα, όχι τα παραδοσιακά βιβλικά ενδύματα. «Τον πλησίασα και τον ρώτησα “Τι κάνεις εδώ;”. Μου απάντησε ότι ζούσε μέσα στη φάτνη και δεν σκόπευε να φύγει. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσα την αστυνομία», πρόσθεσε.

Ο άνδρας βγήκε ήρεμα από τη φάτνη, περνώντας δίπλα από τα αγάλματα της Παναγίας και του Ιωσήφ, και παραδόθηκε στους αστυνομικούς χωρίς αντίσταση. Δεν προέβαλε βία και δεν εξήγησε γιατί κρυβόταν.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για 39χρονο άνδρα από τη Γκάνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση εννέα μηνών και 15 ημερών για επίθεση σε δημόσιο λειτουργό στην Μπολόνια.