Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δυσφημεί τους αγρότες ενώ παράλληλα τους καλεί σε διάλογο. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως μέχρι σήμερα υπήρξε «πλήρης απουσία διαλόγου» και ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να διαφημίσει πόσα λεφτά θα δοθούν, ενώ δεν έχουν δοθεί», επιδιώκοντας, όπως είπε, να μεταφέρει την ευθύνη στους αγρότες.

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «φωνάζουν οι βουλευτές της κυβέρνησης διότι άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους». Όπως ανέφερε, «υπήρξαν και φωνές κατά τη χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα – και εύλογα – από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανθρώπους που πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και ακούνε τον κόσμο».

Σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης, ανέφερε ότι «σήμερα πάει η κυβέρνηση να πει ότι είναι φοβερό πράγμα που θα πληρώσει κάποια στιγμή τις ενισχύσεις». Για να υπογραμμίσει την αντίφαση, υπενθύμισε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2017 προς τον Αλέξη Τσίπρα, όπου ο σημερινός πρωθυπουργός είχε επικρίνει την τότε κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, πρέπει να πληρωθεί μια βασική προϋπόθεση: «να αναστείλει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις τους για ένα χρονικό διάστημα». Όπως είπε, «με ευθύνη της κυβέρνησης έγιναν καθυστερήσεις» και οι αγρότες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με τα funds και τις διαταγές πληρωμής.

«Πώς λες ότι θα κάνουμε διάλογο, ενώ του άλλου, αν δεν του δώσεις λεφτά, θα έρθει το fund, θα βγάλει διαταγή πληρωμής και θα του κατάσχει αγροτική γη;», διερωτήθηκε. Ο κ. Τσουκαλάς προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας, οι αγρότες θα αναγκαστούν να δεχθούν «λεόντειους και καταπλεονεκτικούς όρους», ενώ κινδυνεύουν να χάσουν και το αξιόχρεό τους απέναντι στους προμηθευτές. «Όλη αυτή τη ζημιά πρέπει να τη σκεφτεί η κυβέρνηση», κατέληξε.