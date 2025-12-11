Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό βάρος για την Ελλάδα. Η διάρκεια της θητείας του είναι δυόμισι χρόνια. Η θητεία του επίσημα ξεκινάει από αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ομοφωνία για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη και απόσυρση της υποψηφιότητας του αντιπάλου του. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τού ανέθεσαν θητεία δυόμισι ετών στη θέση που, αν και άτυπη, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων για τη δημοσιονομική πολιτική, τον τραπεζικό τομέα και τις επενδύσεις στο ευρώ. Νωρίτερα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού. Η εκλογή Πιερρακάκη σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση της Ελλάδας από την εικόνα του «αδύναμου κρίκου» της κρίσης χρέους και την ανάδειξή της σε συντονιστικό ρόλο εντός της Ευρωζώνης. Η προεδρία του Eurogroup προσφέρει πρόσβαση στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων, τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ατζέντας και την καθοδήγηση των συμπερασμάτων που υιοθετούν οι ευρωπαίοι ηγέτες. Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, καθώς στην επόμενη θητεία θα κριθεί η εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων, το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Αν και η προεδρία δεν μεταβάλλει τους θεσμικούς κανόνες, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Αθήνας και προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο αξιοπιστίας απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους και τις αγορές.

Συγχαρητήρια από τον Χατζηδάκη

Συγχαρητήρια στον Kyriakos Pierrakakis για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!