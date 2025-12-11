Υπερψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής (ΝΔ), να διαβιβαστούν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εξεταστικής στον εισαγγελέα και να κρίνει αν έχει τελεστεί οποιοδήποτε αδίκημα. Καταψηφίστηκε η πρόταση για την αυτόφωρη διαδικασία με τη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ». Συζήτηση για το εάν θα παραταθεί η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Επιτροπής

Η πρόταση από τη μεριά του προεδρείου είναι να παραταθεί για δύο μήνες η διαδικασία. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης συμφώνησε με την πρόταση και είπε ότι οι διαδικασίες της Εξεταστικής θα χρειαστεί να συνεχιστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Ξυλούρη.

