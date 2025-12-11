Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, με τον Νικ Κέιβ και τον Μπράις Ντέσνερ του συγκροτήματος The National να διακρίνονται για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Οι δύο καλλιτέχνες είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για τη δημιουργία τους στο δράμα του Netflix «Train Dreams». Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση, καθώς το έργο τους ξεχώρισε ανάμεσα σε έντονο ανταγωνισμό.

Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν βραβείο η Μάιλι Σάιρους με το «Dream as One» από το Avatar: Fire and Ash, ο Ράφαελ Σααντίκ με το «I Lied to You» από το Sinners, οι HUNTR/X’s – το εικονικό συγκρότημα της ταινίας KPop Demon Hunters του Netflix – με το «Golden», καθώς και δύο τραγούδια από το «Wicked: For Good»: το No Place Like Home με τη Σίνθια Ερίβο και το The Girl in the Bubble με την Αριάνα Γκράντε.

Οι υποψηφιότητες για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Στην κατηγορία Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για Ταινία, υποψήφιοι είναι ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead για το One Battle After Another και ο Μαξ Ρίχτερ για το Hamnet. Μαζί τους διεκδικούν τη διάκριση οι συνθέτες Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein), Χανς Τσίμερ (F1) και ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Kangding Ray (Sirât).

Ο Γκρίνγουντ συνεργάζεται για ακόμη μία φορά με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, με τον οποίο έχει δουλέψει στα «Phantom Thread» και «The Power Of The Dog». Παρά τις προηγούμενες επιτυχίες του, ο Βρετανός μουσικός δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα.