Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι τις κινητοποιήσεις, ενισχύοντας τα μπλόκα σε μεγάλους οδικούς άξονες και λιμάνια.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οι αγρότες της Θεσπρωτίας έφτασαν με τα τρακτέρ τους έξω από λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου υπάρχει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρεί την είσοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι αποφάσισαν το βράδυ της Τετάρτης να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στη σύσκεψη στην Άρτα συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και Θεσπρωτίας.

Αγρότες κλείνουν έως τις 19:00 τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι αγροτικές κινητοποιήσεις στις Σέρρες, όπου οι αγρότες προχωρούν σε κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, από τις 12:30 έως τις 19:00 και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Μέσα στις επόμενες ώρες περίπου 80 λεωφορεία με φοιτητές που ταξιδεύουν προς τη Βουλγαρία θα επιχειρήσουν να περάσουν από το σημείο.

Την ίδια ώρα, φοιτητικοί σύλλογοι εξέδωσαν από το πρωί ψηφίσματα στήριξης στους αγρότες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός του Προμαχώνα αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ικανοποίησης των αιτημάτων τους.

Διαμαρτυρία αγροτών στην Καβάλα: Κατάληψη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας – Πέταξαν γάλα, άχυρα και σταφύλια

Έκλεισαν την Αντιπεριφέρεια αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες στην Καβάλα, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και σταφύλια στην πόρτα του κεντρικού κτηρίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης, είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως σήμερα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Πιερία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, με κατεύθυνση προς Αθήνα, έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, από ώρα 11.55 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) και μέχρι νεωτέρας, ισχύει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Επίσης, από ώρα 12.20 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) -και μέχρι νεωτέρας- έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Εφέσου στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ημι-ανισόπεδου κόμβου Δίου εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Συνέλευση αποφάσεων στο μπλόκο Μικροθηβών για την πανελλαδική της Νίκαιας

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου Μικροθηβών συγκαλούν κρίσιμη συνέλευση, όπου θα καθορίσουν αν θα συμμετάσχουν στη μεγάλη Παναελλαδική συνάντηση της Νίκαιας το Σάββατο.

Η απόφαση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα οριστούν και οι εκπρόσωποι που θα μεταφέρουν τις θέσεις του μπλόκου. Η συμμετοχή των Μικροθηβών στη σύσκεψη του Τριλόφου Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε τον στενό συντονισμό με τα μπλόκα της Μακεδονίας, ενώ η παρουσία των τρακτέρ παραμένει ισχυρή στον κόμβο.

Οι αγρότες παρακολουθούν τις εξελίξεις και συνεχίζουν τον διάλογο με τα υπόλοιπα μπλόκα ενόψει των επόμενων κινητοποιήσεων.

«Ως αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε θεματικές επιτροπές για κάθε βασικό κλάδο -από το φυτικό μέχρι το ζωικό – ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος εκπρόσωπος για την καταγραφή και παρουσίαση των προβλημάτων κάθε τομέα. Τα αιτήματά μας για το κόστος παραγωγής και τις υπόλοιπες κρίσιμες παρεμβάσεις είναι γνωστά εδώ και δύο χρόνια και αναμένουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Σε αυτή τη φάση, που όλη η Ελλάδα και ο αγροτικός κόσμος βρίσκονται ξανά στους δρόμους, δεν πρέπει να χαθεί ακόμη μια ευκαιρία. Επιμένουμε να ακούσουμε πρώτα τις προτάσεις του Πρωθυπουργού και, στη συνέχεια, να ανοίξει ένας πραγματικός, θεματικός και ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της αγροτικής ζωής στον τόπο μας», δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού του μπλόκου Μικροθηβών, Χρήστος Πάντζιος.