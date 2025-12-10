Ο αγρότες καταγγέλλουν ότι η Αστυνομία ήταν εκείνη που σήμερα (10/12) έκλεισε τη γέφυρα του Ρίου και ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση με χημικά από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, που βρέθηκε στο σημείο, αναφέρει ότι η Αστυνομία απέκλεισε όλους τους δρόμους που οδηγούν τόσο στη γέφυρα όσο και στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών.

Κινούνταν στο πρανές

Επιβεβαιώνει ότι ήταν απρόκλητη η επίθεση της Αστυνομίας κατά των αγροτών, οι οποίοι κινούνταν στο πρανές της εθνικής οδού, την οποία είχε κλείσει η Αστυνομία – και όχι εντός της εθνικής οδού.

Εκεί, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες.

Δεν υπολόγιζαν

Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά παιδιά, τα οποία είχαν στην αγκαλιά τους οι αγρότες για να κάνουν μια ειρηνική πορεία, ενώ, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του MEGA, οι αστυνομικοί δεν υπολόγιζαν καθόλου πού έριχναν τα χημικά και ποιοι ήταν απέναντί τους.

Απρόκλητη επίθεση δέχθηκαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία που έκαναν τη δουλειά τους και κατέγραφαν τα γεγονότα. Ακόμα και τα ασθενοφόρα που είχαν επείγοντα περιστατικά, δεν τα άφηναν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο, που ήταν λιγότερο από δύο χιλιόμετρα απόσταση.

Βίντεο:

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων, με την ένταση να κλιμακώνεται ραγδαία τα τελευταία 24ωρα. Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο, χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, δημιουργώντας ένα σκηνικό «πολιορκίας».