Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι για πρώτη φορά δείχνουν διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Το ζήτημα αυτό θα τεθεί στο επίκεντρο της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια.

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους, ενώ από την πλευρά των κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα υπήρξε δέσμευση, ότι αρκετά από αυτά θα εξεταστούν.

Από κυβερνητικής πλευράς τονίστηκε, ότι ειδικά για την κτηνοτροφία έχει υιοθετηθεί συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, ώστε να αρθούν αδικίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής των επιδοτήσεων σε πραγματικούς παραγωγούς.

Στην Καβάλα, αγροτοκτηνοτρόφοι πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας.

Στη Θεσπρωτία, αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου η αστυνομία έστησε δύο φραγμούς για να αποτρέψει την πρόσβαση.

Τελικά, οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, ενώ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας δηλώνουν πως παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, έχοντας αποκλείσει τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας για δύο ώρες συνολικά μέσα στην ημέρα.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και στη Θεσσαλονίκη

O σχεδιασμός για τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην τελική ευθεία , όπου το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσουν τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω διάλογο.

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα», δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας προανήγγειλε αποζημιώσεις 120 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Το Σάββατο στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική διάσκεψη των αγροτών, όπου θα αποτιμηθούν οι κινητοποιήσεις και θα αποφασιστεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Παραμένει άγνωστο αν θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Κρήτης, καθώς αντιπροσωπεία τους έχει ήδη συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 12:00 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Νίκαιας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 35 έως 40 μπλόκα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δέχονται τη στήριξη εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώ το σημείο επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ερήμωση της υπαίθρου. Παρών αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ενέργειες αλληλεγγύης και αποκλεισμοί

Στα Πράσινα Φανάρια, παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν έναν τόνο τροφίμων σε διερχόμενους οδηγούς, τονίζοντας ότι «είναι δίκαιος ο αγώνας των αγροτών». Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για το αυριανό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στον Προμαχώνα, εκατοντάδες νταλίκες παραμένουν ακινητοποιημένες λόγω του αποκλεισμού του μεθοριακού σταθμού, που συνεχίζεται για ένατη ημέρα. Οι οδηγοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, ενώ αύριο αναμένεται εξάωρος αποκλεισμός του σημείου.

Στη Χαλκίδα, η Υψηλή Γέφυρα έκλεισε ξανά το απόγευμα, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από την Εύβοια. Οι συγκεντρωμένοι δήλωσαν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ανοικτή σε διάλογο η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση από την πλευράς της διαμηνύει ότι περιμένει τους αγρότες για διάλογο, υπογραμμίζοντας πως αυτό δεν σημαίνει ασυδοσία ή ταλαιπωρία της κοινωνίας.

«Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών. Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους, είμαστε η κυβέρνηση που προχωρά σε πράξεις», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών, «δεν πήγα να χαϊδέψω αφτιά, είπα απόψειςνα πάει εκεί ο Πρωθυπουργός, τους είπα γνωρίζουμε ότι καταστρέφεστε έχουμε προτάσεις κόστος παραγωγής», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης.