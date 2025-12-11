Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους, ενώ από την πλευρά των κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα υπήρξε δέσμευση, ότι αρκετά από αυτά θα εξεταστούν. Από κυβερνητικής πλευράς τονίστηκε, ότι ειδικά για την κτηνοτροφία έχει υιοθετηθεί συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, ώστε να αρθούν αδικίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής των επιδοτήσεων σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης διεμήνυσαν στους αγρότες, ότι οι όποιες διευθετήσεις πραγματοποιηθούν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αγροτικές ενισχύσεις. Όπως επισημάνθηκε, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων, διακοπής των επιδοτήσεων και, τελικά, σημαντικής ζημίας για τον Έλληνα παραγωγό.

Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε ειδικότερα ζητήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών, ώστε να αποφευχθούν νέες αδικίες, ιδιαίτερα εις βάρος των κτηνοτρόφων. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλότερες τιμές του γάλακτος, ενώ εξετάστηκαν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη γεωργία και τη μελισσοκομία, με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαιη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει συνολικά όλα τα παραπάνω θέματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του διαλόγου με τους αγρότες.