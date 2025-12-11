Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα ανά την Ελλάδα, μετά και την άκαρπη συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε περισσότερα από 110 σημεία του οδικού δικτύου, μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, για τη διαδρομή από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί χρειάζονται σχεδόν 10 ώρες, καθώς καλούνται να περάσουν από επτά σημεία αποκλεισμού.

Στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη τα μπλόκα καθυστερούν σημαντικά την κυκλοφορία, μετατρέποντας ένα ταξίδι 5 ωρών σε πολύωρη ταλαιπωρία. Στο 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού στη Ριτσώνα, η Τροχαία εκτρέπει λόγω κινητοποιήσεων σε Θήβα και Κάστρο, τα οχήματα στην παλαιά εθνική οδό. Από τη Ριτσώνα μέχρι τα Λουτρά Θερμοπυλών, στο ύψος του Μπράλου, η διαδρομή διαρκεί πλέον περίπου δυόμισι ώρες, δηλαδή μία ώρα και δέκα λεπτά περισσότερο από το συνηθισμένο. Στον κόμβο Κιλελέρ, η κυκλοφορία εκτρέπεται εξαιτίας του μπλόκου της Νίκαιας, με τους οδηγούς να αντιδρούν άλλοτε με οργή και άλλοτε με κατανόηση.

Δύσκολη είναι και η πορεία προς τα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα, όπου οι οδηγοί συναντούν μπλόκα στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο, στην περιμετρική της Πάτρας, στο Μεσολόγγι, στο Άκτιο, στον Λούρο και στην Άρτα. Πολλά από αυτά ανοιγοκλείνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας καθυστερήσεις. Πάντως, παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες στα περισσότερα σημεία αφήνουν δίοδο διαφυγής για οχήματα έκτακτης ανάγκης ή ειδικές περιπτώσεις.

Κλιμακώνεται ο αγροτικός κλοιός

Οι αγρότες προχωρούν κάθε ημέρα και σε νέες μορφές διαμαρτυρίας. Στην Καβάλα αγρότες, κτηνοτρόφοι και αμπελουργοί συγκεντρώθηκαν στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, χύνοντας γάλα και ντομάτες στην είσοδο. Αφού έφραξαν με άχυρα την είσοδο και προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη, ένα φορτηγό άδειασε το εμπόρευμά του. Οι διαδηλωτές έφτασαν με τρακτέρ μέχρι το κέντρο της πόλης, πολιορκώντας και το κτίριο της ΑΑΔΕ.

Στην Ηγουμενίτσα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας προσπάθησαν να αποκλείσουν το λιμάνι, όμως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν πριν την πύλη. Μετά από πολύωρη διαπραγμάτευση, επέστρεψαν στην είσοδο της Εγνατίας Οδού και έκλεισαν για μία ώρα το δρόμο.

Στην Χαλκίδα οι αγρότες της Εύβοιας προχώρησαν σε νέα συμβολική διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα της Χαλκίδας, διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας.

Στην Καρδίτσα, όπου βρίσκονται περισσότερα από 2.500 τρακτέρ, καθώς και στη Νίκαια Λάρισας με 1.900 τρακτέρ, στον Προμαχώνα με 1.000 τρακτέρ και στους Κήπους με 500 τρακτέρ, οι κινητοποιήσεις παραμένουν δυναμικές. Στα Τρίκαλα υπολογίζονται 600 τρακτέρ, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα.

Στα θεσσαλικά μπλόκα, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται διάφορες κοινωνικές ομάδες και πολίτες, μεταξύ τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος. Παρών και ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος.

Στη Θεσσαλονίκη πωλητές λαϊκών αγορών βρέθηκαν στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, μοιράζοντας τρόφιμα στους οδηγούς. Οι αγρότες σχεδιάζουν για αύριο Παρασκευή (12/12) συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στη Δυτική Μακεδονία, παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης. Στο Ηράκλειο, οι αγρότες αποχώρησαν από τα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της ΑΑΔΕ, μετά τον προγραμματισμό συνάντησης με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα.