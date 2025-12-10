Ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων (FDA) διεξάγει έρευνα για πιθανούς θανάτους που ενδέχεται να συνδέονται με τα εμβόλια κατά της COVID-19, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του υπουργού Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, γνωστού για τη σφοδρή αμφισβήτηση των εμβολίων.

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων για την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Κένεντι, ο οποίος έχει προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική της χώρας.

«Η FDA διενεργεί έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Άντριου Νίξον, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα του Bloomberg και της Washington Post.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων έχουν τεκμηριωθεί από πλήθος μελετών, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές διεθνώς, τα περιστατικά αυτά δεν αμφισβητούν το συνολικό όφελος του εμβολιασμού για τον πληθυσμό.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δεν διευκρίνισε πότε θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ οι μέθοδοί της παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Αντιδράσεις και διαρροές

Η έρευνα, που αρχικά επικεντρωνόταν σε πιθανούς θανάτους παιδιών, προκάλεσε νέα αντιπαράθεση μετά τη διαρροή εσωτερικού εγγράφου του FDA στα τέλη Νοεμβρίου. Το έγγραφο, αποδιδόμενο σε ανώτερο στέλεχος του οργανισμού, ανέφερε τουλάχιστον δέκα θανάτους παιδιών που υποτίθεται ότι συνδέονταν με τα εμβόλια, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται αποδείξεις.

Περίπου δέκα πρώην αξιωματούχοι του FDA εξέφρασαν στη συνέχεια την ανησυχία τους, καλώντας σε ψυχραιμία και επισημαίνοντας ότι δεν έχει δοθεί «καμιά εξήγηση για τις διαδικασίες και τις αναλύσεις που οδήγησαν σε αυτή την αναδρομική εκτίμηση».

Ο ρόλος του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, που σήμερα ηγείται του υπουργείου Υγείας, έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχε δηλώσει ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 ήταν «τα πιο θανάσιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ».

Επιπλέον, σε δημόσια εκδήλωση είχε υποστηρίξει πως ο ιός SARS-CoV-2 ήταν εθνοφυλετικά «στοχευμένος» ώστε να πλήξει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, εξαιρώντας «τους (εβραίους) Ασκενάζι και τους Κινέζους». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, και αργότερα ανακλήθηκαν από τον ίδιο.