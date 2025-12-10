Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην υπόθεση με κατηγορούμενους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Νοvartis.

Λίγο πριν κατέβει από το βήμα του μάρτυρα προβλήθηκε, όπως και στο πρώτο δικαστήριο βίντεο από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, που όπως είπε είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα και το οποίο δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον για να τους εξοφλήσει. Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να υποδύεται τον κ. Γεωργιάδη να μιλάει με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου και εκείνη να του λέει ότι την έχουν απαγάγει.

Γεωργιάδης (γελώντας): Καλά αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά…

Δεστεμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για τους εξοφλείσετε. Αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας.

Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Δεστεμπασίδης: Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis. Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν το στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό;

Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Είναι όλο λάθος.

Δεστεμπασίδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;

Γεωργιάδης: Ναι το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.

Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών πως εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε την πενταετία Τσίπρα όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.