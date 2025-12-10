Τη βεβαιότητα ότι ενήργησαν με δόλο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοvartis και πως δεν θα έπρεπε να λαβουν το καθεστώς αυτό από την ελληνική δικαιοσύνη εξέφρασε καταθέτοντας στη δευτεροβάθμια δίκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα επανέλαβε, όπως και στο το πρωτόδικο δικαστήριο, πως “αν μας πει ενόρκως ο κ. Δεστεμπασίδης ποιοι τον έβαλαν, εγώ τώρα αμέσως θα αποσύρω τη μήνυση”.

Στην κατάθεσή του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάζονται ο Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση, όπως ήταν οι κώδικες ονομασίες του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη, ο κ Γεωργιάδης απέδωσε δόλο στους κατηγορούμενους και χαρακτήρισε παράνομη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υπαγωγή των δύο κατηγορουμένων σε καθεστώς προστασίας μάρτυρα από την Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.

«Ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω να καταθέσω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πως στο μεσοδιάστημα από την πρωτόδικη απόφαση προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη προέκυψε πως υπήρξαν και μάρτυρες στην έρευνα της Αμερικής. Η τοποθέτηση τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη διαδικασία, γιατί νομοθετικά είχαμε αποκλείσει την δυνατότητα αυτή εφόσον υπήρχε όφελος. Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση το αρνούνταν. Πλέον μετά το πόρισμα Βουρλιώτη δεν υπάρχει αμφιβολία», υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να «ξέχασαν» ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το «θυμήθηκαν» εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς ενώ εδώ για πολιτικούς.

Λυπάμαι που αυτή η λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή στο πρωτόδικο και τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε την κατάθεσή του λέγοντας ότι κατά την προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας το 2013-14 επέτυχε τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών: «Η Νοvartis δεν είχε ούτε μία χρονιά ζημίες. Μόνο το 2014 παρουσίασε. Πόσο γελοίο είναι να λένε ότι έχω λαδωθεί; Η συκοφαντία πήγε σε άλλα επίπεδα και το μόνο που με θλίβει είναι που δεν μπορείτε να επιβάλετε υψηλότερες ποινές».

Κατά την διάρκεια της εξέτασης του ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο Φ. Δεστεμπασίδη λέγοντας «Δεν γελάτε με τον εαυτό σας; Λέγατε ότι είχα εταιρεία (σ.σ. το βιβλιοπωλείο) για να κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την οποία την είχα εδώ και 20 χρόνια από τους γονείς μου; Έχασα από την πολιτική, δεν κέρδισα. Δεν ντράπηκε να το πει;», ενώ για την έτερη κατηγορούμενη που ήταν απούσα διερωτήθηκε: «Πήρε 23-24 εκατομμύρια η κα Μαραγγέλη και εδώ ο συνήγορός της λέει ότι με το ζόρι βιοπορίζεται; Το ψέμα έχει πάει σε αλλο level…»

Εισαγγελέας: Πιστεύετε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν δόλο;

Αδ. Γεωργιάδης: Θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση. Την πρώτη ημέρα που βγήκε η υπόθεση, ο Παύλος Πολάκης είπε «τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη και κελαηδήσανε». Εκτιμώ ότι έγινε κάποια συμφωνία με την τότε κυβέρνηση, γιατί τους έπιασαν να κλέβουν. Δεν λέω ότι ήθελαν να βλάψουν εμένα, αλλά έπαιξαν το ρόλο τους σε μία σκευωρία.

Υπεράσπιση: Από πού ξέρετε τι κατέθεσαν στις ΗΠΑ;

Αδ. Γεωργιάδης: Υπέβαλα αίτημα μέσω επιστολής στο FBI ότι δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα.

Υπεράσπιση: Είναι άλλο να μην υπάρχει αναφορά και άλλο να μην υπάρχει έρευνα, δεν θα μπορούσε να κάνει έρευνα η Αμερική. Αντίγραφα έχετε;

Αδ. Γεωργιάδης: Όχι.

Η υπεράσπιση πάντως είπε πως θα μπορούσε να κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να ερωτηθεί για την έρευνα στις ΗΠΑ, με την υποστήριξη της κατηγορίας να λέει πως υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα στα αναγνωστέα.