Για ακόμη μία ημέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων συνεχίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Οι αγρότες του Βόλου μαζί με τους αλιείς προχώρησαν σε αποκλεισμό του Λιμανιού του Βόλου. Δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ των αγροτών και των ΜΑΤ στην Πάτρα αλλά και στην Θεσσαλονίκη στον κόμβο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Θεσσαλονίκη: Ένταση πριν από λίγο στον κόμβο που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ένταση επικράτησε πριν από λίγο στον κόμβο που οδηγεί στο αεοροδόμιο «Μακεδονία», στα Πράσινα Φανάρια, όταν αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό.

Αγρότης πήγε να οργώσει το χωράφι του κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία που βρέθηκε εκεί του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων, ζήτησε από άλλους αγρότες βοήθεια και όταν ήρθαν πιάστηκαν στα χέρια.

Το επεισόδιο έληξε χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.

Όπως έγινε γνωστό δικαστικός επιμελητής μετέβη στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, όπου παρέδωσε κατασχετήριο σε αγρότη για οφειλές σε λιπάσματα, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 2.000 ευρώ.

Ένταση μεταξύ των αγροτών και των ΜΑΤ στην Πάτρα

Νωρίτερα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στην Πάτρα ενώ όπως μεταδίδει το best.gr, αγρότης επιτέθηκε στους αστυνομικούς με ξύλο όπως έγινε στην Κρήτη.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Πάτρας επιχείρησαν να κινηθούν προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου με σκοπό να προχωρήσουν σε κατάληψη, ανοίγοντας τα διόδια ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Όταν όμως έφτασαν στο σημείο όπου η περιμετρική οδός συναντά την εθνική οδό, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που τους έφραζαν τον δρόμο προς τη γέφυρα.

Την ίδια στιγμή στο σημείο είχαν αποκλειστεί και δύο ασθενοφόρα, τα οποία τελικά κατάφεραν να αποχωρήσουν κάνοντας αναστροφή και με τη συνοδεία αστυνομικών.

Βλέποντας την αστυνομική παρουσία, οι αγρότες δήλωσαν πως «αν δεν μας επιτρέψουν να περάσουμε, θα παραμείνουμε εδώ με τα οχήματά μας».

Αποχώρησαν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες

Aποχώρησαν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, κατευθυνόμενοι με τα τρακτέρ τους προς το μπλόκο της Νίκαιας.

Ταυτόχρονα, αποχώρησαν και οι αλιείς, οι οποίοι είχαν αγκυροβολημένα στο λιμάνι τα καΐκια τους.

Ηράκλειο: Κατάληψη κτιρίου της ΑΑΔΕ από τους αγροτοκτηνοτρόφους

Ανυποχώρητοι παραμένουν και οι αγρότες στην Κρήτη. Όλη την νύχτα οι αγρότες έμειναν στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Το επόμενο βήμα τους ηταν η κατάληψη του κτιρίου της ΑΑΔΕ.

Επίσης συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων και στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης, με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται κανονικά.

Επτά αγροτικά μπλόκα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ στη Θήβα, στον Μπράλο, στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αταλάντη, στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στη Νίκαια Λάρισας και στα διόδια Μαλγάρων.

Οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου αποφάσισαν να κλείνουν κάθε μέρα από τις 4 μ.μ., έως τις 5 μ.μ., την κυκλοφορία και στους παράδρομους.

Στις 16:00 οι αγρότες στον Μπράλο θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παραδρόμων της Εθνικής Οδού, ενώ στη Χαλκίδα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι από όλη την Εύβοια προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της κρεμαστής γέφυρας.

Tέλος στο τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες προχωρούν καθημερινά τις τελευταίες μέρες σε αποκλεισμούς από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 10 το βράδυ. Σε 8ωρο αποκλεισμό (μόνο για φορτηγά) από τις 12 το μεσημέρι έχουν προχωρήσει οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στο σημείο.