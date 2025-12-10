Ένας 43χρονος Τούρκος υπήκοος, καταδικασμένος στην Τουρκία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε εκβιάσεις, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατόπιν ερυθράς αγγελίας των τουρκικών Αρχών.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα από την Τουρκία, ο άνδρας έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 ετών, από την οποία εκκρεμεί η έκτιση 13 ετών. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αδριανούπολης ζητεί την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσής του από τις τουρκικές δικαστικές αρχές.