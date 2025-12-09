Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών καταδικάστηκαν ο ιδιοκτήτης εργοστασιακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη και η πρώην σύντροφός του, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε συμμορία που κρατούσε παράτυπους μετανάστες κλειδωμένους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι ζητούσαν εκβιαστικά «λύτρα» από συγγενείς των μεταναστών για να τους απελευθερώσουν. Μετά την ετυμηγορία οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2018 στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε ύποπτες κινήσεις στο εργοστάσιο και ειδοποίησε τις αρχές. Κατά την αστυνομική επιχείρηση στους χώρους της μονάδας εντοπίστηκαν επτά μετανάστες που κρατούνταν παράνομα. Εκτός από το ζευγάρι, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άγνωστα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα είχε ρόλο «φύλακα», παρέχοντας στους μετανάστες τροφή και στέγη. Η ίδια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο διάστημα απουσίαζε από τη Θεσσαλονίκη και ότι είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του εργοστασίου σε άτομο που φρόντιζε τον χώρο.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου δήλωσε ότι είχε «πλήρη άγνοια» για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε νησί όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν το δικαστήριο.

Οι δικαστές τους έκριναν ενόχους για συγκρότηση εγκληματικής συμμορίας και παροχή καταλύματος σε παράτυπους μετανάστες με σκοπό την κερδοσκοπία. Αναγνωρίστηκε, πάντως, το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.