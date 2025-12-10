Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες, με τοπικές ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 20 βαθμούς Κελσίου στη νότια νησιωτική χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5. Θερμοκρασία από 5 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις, ενώ στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις σε Κρήτη και Εύβοια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά με ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια. Τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 5. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη. Ορατότητα περιορισμένη με ομίχλες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.